Bomba d'acqua su Terni, attimi di panico in via Di Vittoria a Terni dove un ramo è caduto sopra a una macchina parcheggiata. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio quando era in corso il violento nubifragio che si è abbattuto sulla città. L'auto colpita dal ramo si trovava lungo via Di Vittorio. Fortunatamente era stata parcheggiata e al suo interno non c'era nessuno al momento dell'impatto.

Martedì 7 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:27



© RIPRODUZIONE RISERVATA