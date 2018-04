TERNI In seguito alla delibera del commissario straordinario Antonino Cufalo che ridefinisce le tariffe delle prestazioni comunali non rientranti, per legge, nei servizi pubblici essenziali, sono state modificate anche alcune tariffe dei servizi, già a pagamento, erogati dalla biblioteca comunale.

L’aumento riguarda il prezzo delle fotocopie, del collegamento internet e la stampa da PC nella sala Interzona-caffè letterario, le riproduzioni digitali, i diritti di proprietà per digitalizzazioni ai fini di lucro, i corsi di formazione, la documentazione degli incontri, il duplicato della tessera di iscrizione smarrita, la penale per il ritardo nella restituzione dei prestiti e per la sottolineatura del volume.

Giovedì 5 Aprile 2018



