TERNI È stato sospeso lo sciopero proclamato in Ast, per i primi giorni di maggio, da Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Ugl e Usb dopo il mancato accordo con l'azienda in merito al premio di risultato. È quanto deciso dai sindacati dei metalmeccanici alla luce della convocazione, da parte dell'amministratore delegato Massimiliano Burelli, delle segreterie provinciali e dei coordinatori delle rsu di fabbrica. L'incontro è fissato per il 9 maggio.

Mercoled├Č 2 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:30



