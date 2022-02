Venerdì 18 Febbraio 2022, 08:47 - Ultimo aggiornamento: 08:48

Giovanni Arvedi, l'industriale di Cremona che ha comprato le acciaierie ternane ha fama di non aver fino ad ora licenziato nessuno. Il clima, però, in questi giorni, in Ast non è dei più tranquilli. Se è vero, infatti che, fino a questo momento, non ci sono stati tagli, è anche vero che alcune persone sono state messe in condizioni tali per cui hanno preferito prendere un'altra strada. Il taglio più clamoroso è stato quello dell'ad Massimiliano Burelli. Dato che il manager che aveva avuto un ruolo importante nel passaggio delle acciaierie dai tedeschi della ThyssenKrupp ad Arvedi, era logico pensare - e così anche stato fatto filtrare - che sarebbe rimasto almeno per traghettare le acciaierie nella direzione voluta dai nuovi proprietari. Invece, Burelli non è mai entrato nel nuovo organingramma di Ast e, secondo Arvedi, avrebbe avuto un ruolo di consulente. Una consulenza lampo, in realtà, dato che l'ex Ceo di ThyssenKrupp Italia è già fuori da viale Brin. I rumors lo danno in partenza verso un'altra azienda molto importante nel panorama italiano ma la cosa non sarebbe imminente. Di certo il lavoro svolto in Ast sarà un biglietto da visita che gli potrà aprire molte porte.

Dal primo marzo farà le valigie anche il capo del personale Alessandro Rusciano, dopo aver formalmente presentato le sue dimissioni. I segnali di un disinteresse a che continuasse a ricoprire quel ruolo erano evidenti e lui ha preferito fare le valigie. Salgono, invece, le quotazioni di Mariano Adrian Pizzorno, diventato Cfo con Burelli ma comunque scelto dalla ThyssenKrupp e ora nel consiglio d'amministrazione di Arvedi con Mario Caldonazzo (Ceo), Dimitri Menicali, direttore di stabilimento e Giancarlo Stringhini, presidente delle società inox del Gruppo Arvedi.

Pizzorno, argentino, in Italia dal 2007, negli ultimi 22 anni ha ricoperto diverse posizioni internazionali in Cnh Industrial, società leader globale nel settore dei beni strumentali. Per 10 anni inoltre Pizzorno ha ricoperto il ruolo di Cfo per diverse società e Joint Venture nei settori industriale e bancario. A lui fanno riferimento tutti i dirigenti apicali tranne tre: Pablo Abasolo, manager di origini uruguaiane, apprezzatissimo, che ricopre il delicato ruolo degli Acquisti. Su linkedin ha risposto al saluto pubblico fatto da Massimiliano Burelli ringraziandolo per l'esperienza fatta e concludendo con un Alla prossima avventura! Chissà se era solo un modo di dire o qualcosa di più. Altro dirigente che non rientra nello staff di Pizzorno è Paolo Zanella, uno dei principali artefici del cambiamento organizzativo dell'azienda. Zanella è uno dei pochi manager in Italia ad avere questo tipo di professionalità. Infine, Tullio Camiglieri, responsabile delle Relazioni esterne di Ast, gran conoscitore della realtà regionale, una fitta agenda di relazioni su Roma e Milano e gradi capacità di mediazione. Ieri Arvedi ha stabilito che la Comunicazione e i Rapporti istituzionali saranno seguiti da Angelo Lupoli (già giornalista economico per il quotidiano La Repubblica) per la Dini Romiti Consulting i«insieme al management dedicato in Ast».

Vale a dire che dovrebbero restare almeno Fabio di Gioia, Irene Pugliese , Valeria Sabatucci (Archivio) e probabilmentealmeno anche Evelina Varriale. Quale sarà, invece, il ruolo di Tullio Camiglieri si sta definendo in queste ore.