Operaio dell'Ast ferito nella notte amputate alcune dita di una mano rimasta schiacciata in un macchinario

TERNI Incidente sul lavoro per un operaio della acciarie di 52 anni, che lavora da tempo a l reparto Pix2. L’operaio ha riportato lo schiacciamento di una mano durante un’operazione di pulizia dei cilindri. Trasportato in ospedale in codice rosso per le cure del caso. Accertamenti sono in corso, da parte dell’azienda di viale Brin, sulla dinamica dell’accaduto. Secondo quanto riferito dall’ospedale, l’operaio ha riportato l’amputazione di alcune dita ed è stato operato dall’equipe del Santa Maria alla mano infortunata.

