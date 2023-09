Terni, l'associazione nazionale carabinieri compie 100 anni: premi a cinque militari

TERNI - Andrea Calzola e Ugo Ascione della compagnia carabinieri di Terni e Giorgio Gubbiotti, Sergio Bellachioma e Massimiliano Giusti del gruppo carabinieri forestali di Terni hanno ricevuto il riconoscimento della sezione di Terni dell'Anc per essersi distinti in attività di servizo e di solidarietà.

La premiazione dei cinque militari nell'ambito del raduno per i cento anni dalla nascita della sezione di Terni dell'associazione nazionale carabinieri intitolata al brigadiere Giuseppe Ugolini.

L’associazione, molto attiva nel capoluogo con iniziative di promozione sociale e culturale, partecipa attivamente alle manifestazioni legate alle ricorrenze storiche di interesse sia locale che nazionale.

In cattedrale, officiata dal vescovo di Terni- Narni- Amelia, Francesco Soddu si è svolta la messa, alla presenza di numerose autorità civili e militari.

A seguire, al teatro Secci, il concerto della banda dell’Arma dei carabinieri, composta da un maestro direttore, un maestro vice direttore e 102 musicisti, tutti laureati nei vari conservatori italiani e selezionati attraverso concorsi pubblici.

La banda è conosciuta e amata in tutto il mondo per la qualità indiscutibile delle sue esecuzioni e per il fascino suscitato dalle splendide uniformi.

La realizzazione dell’evento è stato possibile anche grazie al contributo della Fondazione Carit e alla collaborazione speciale di due soci Anc, Chiara Sofferenti e Valentino Conti.