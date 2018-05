TERNI L'Associazione "Cittadini Liberi" organizza un'assemblea pubblica aperta a tutta la cittadinanza per parlare, studiare, riflettere ed analizzare le possibiilità di sviluppo futuro per la città di Terni.



L'incontro "Terni, tra gestione del declino e populismi: un'alternativa è ancora possibile?" è in programma per domenica 6 Maggio alle ore 17.30 presso la libreria Feltrinelli di Terni, in via Cesare Battisti.



L'evento è proposto, spiegano gli organizzatori «con la voglia e la volontà di mettersi in gioco e di ascoltare i consigli e le richieste di chi la città la vive e non la abbandona»

Sabato 5 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:03



