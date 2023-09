Terni, assalto al bar Marchetti di Borgo Rivo: sparite tre slot machine

TERNI - Hanno portato via di peso tre slot machine e tentato di rubare anche la cassa per cambiare i soldi ma era troppo pesante e non ci sono riusciti.

Ora è caccia alla banda che ha assaltato il bar gelateria Marchetti del centro commerciale Il Polo, a Borgo Rivo.

Un episodio che si aggiunge agli altri quattro che, dai primi di agosto, hanno messo a dura prova i nervi dei titolari di bar e tabaccherie.

La certezza è che stavolta i ladri, muniti degli strumenti del mestiere e pure di corde con cui si sono calati dal parcheggio che sta sopra il locale, hanno impiegato più tempo del solito a mettere a segno il colpo.

L’obiettivo erano le slot machine che sono sistemate in una stanza attigua al bar.

Dopo aver tentato invano di calarsi con le corde per accedere al locale dalla parte posteriore si sono diretti verso la finestra che dà su via del Rivo.

Una volta dentro hanno dovuto scardinare la porta interna che permette di accedere al locale adibito alle scommesse.

Qui hanno preso le tre slot prese a noleggio. Poi le hanno trascinate a piedi per cinquecento metri fino al luogo in cui era parcheggiata l’auto con cui avevano raggiunto il bar Marchetti.

«Il vicinato ha sentito un gran rumore ed ha chiamato la polizia - dice il titolare, Roberto Marchetti - che però non avrebbe visto nulla di anomalo. I tre ragazzi all’opera sono stati notati da chi si era affacciato alla finestra, avevano una sciarpa in testa. Ora i proprietari delle slot stanno facendo la conta di quanto era all’interno. Domani mattina tornerò in questura per presentare la denuncia» dice Roberto Marchetti.

A vuoto il tentativo della banda, che ha preso anche il fondo cassa, di portar via la macchinetta per cambiare i soldi.

Ad accorgersi di quello che era successo è stato il titolare, che non ha potuto fare altro che iniziare la conta dei danni lasciati dai malviventi.

La caccia alla banda punterà sulla visione delle immagini girate dalle telecamere che sorvegliano il centro commerciale Il Polo.

Quello messo a segno a Borgo Rivo è il quinto assalto a bar e tabaccherie andato in scena dai primi di agosto a oggi.

L’ultimo ad essere preso di mira per portar via gratta e vinci e sigarette è stato il bar all’Isola di Arrone.

La fuga dei ladri era stata ostacolata da Floriano, un cliente del bar, che aveva piazzato la Panda di fronte alla 500 della banda per bloccarla.

Dopo il tamponamento i tre hanno tentato la fuga ma uno di loro è stato rintracciato dai militari e denunciato. Sugli altri due il fiato sul collo degli investigatori dell’arma.

S’indaga ancora sul furto di due settimane fa al Cardinale Cocktail Bar di Acquavogliera e sui due di agosto al bar tabaccheria myCoffee di borgo Rivo e al bar di viale Borzacchini.