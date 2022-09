Terni, Asm e Tecno Service donano agli studenti un software di educazione ambientale

Il software di educazione ambientale “Green Learning 360°” potrà essere usato gratuitamente dalle scuole ternane, dalle elementari alle superiori. L’opportunità è offerta da Asm in collaborazione con Cosp Tecno Service. Si tratta di un prodotto didattico interattivo utilizzabile da docenti e alunni nello sviluppo di abilità e conoscenze in materia di Circular Economy, l’economia circolare pianificata in modo tale da riutilizzare i materiali nei cicli successivi riducendo gli sprechi.

I contenuti informativi disponibili presenti nel data base costituiscono un valido supporto alla ricerca documentale ed all’ approfondimento nell’ambito della raccolta, gestione e trattamento

dei rifiuti, loro produzione e riciclo, attraverso l’analisi dettagliata delle varie categorie merceologiche.

«Il materiale didattico è presentato in forma accativante, e incisiva attraverso linee guida a supporto del docente, il Waste Travel 360° ® tour virtuale con immagini a 360°, grafica d’animazione e inserti testuali. I fruitori potranno godere un’esperienza formativa coinvolgente, e completa per le attività svolte negli impianti di valorizzazione dei rifiuti», spiegano gli organizzatori.

Il progetto sarà presentato ai Dirigenti Didattici martedì, 13 settembre, alle ore 9,30 presso la sede di via Bruno Capponi 100, a Terni.