Terni, Arvedi al lavoro in Ast: il magnetico forse negli stabilimenti ex Titania

La mappa della fabbrica per capire quale sarà il posto migliore dove mettere gli impianti per fare il magnetico: è stata una delle prime richieste fatte dal nuovo amministratore di Ast, Mario Caldonazzo, che da ieri è al lavoro a Terni, ai dirigenti. Sembra che il posto che Caldonazzo vuole verificare sia la zona del sito in cui veniva prodotto il titanio. La struttura è in buone condizioni ma la produzione è praticamente ferma da tempo e potrebbe essere la sede ideale per far ripartire la produzione del magnetico. C'è chi sostiene che siano già state fatte alcune colate di prova e che sia stato fatto lo stress test per verificare la produzione massima che possono fare i due forni. Segnali che, dentro Ast, vengono interpretati con l'intenzione di Arvedi di aumentare presto la produzione di acciaio nel sito ternano.

E quindi al lavoro ci sarebbero anche altri tecnici: la discarica, infatti, a questo ritmo, ha una durata di tre-quattro anni al massimo. Se la produzione aumenta, i tempi si accorciano notevolmente. Quindi i tecnici di Ast sarebbero già al lavoro per richiedere un allargamento della discarica. I tempi e i modi non si conoscono e nemmeno le iniziative che Arvedi vuole mettere in atto a tutela dell'ambiente. Ha comunque annunciato che verrà presentato non sono il piano industriale ma anche quello ambientale e sociale e c'è attesa anche su questi fronti.

Ancora: un altro fronte su cui Caldonazzo sarebbe già al lavoro riguarda la produzione del lamierino. L'idea dell'ad è quella di arrivare a produrre un lamierino ancora più sottile di quello che si sta facendo oggi in Ast e questo per un motivo di integrazione fra i vari siti di proprietà di Arvedi: Arinox, infatti, ha bisogno di lastre più sottili che, fino a ieri, erano rilavorate nella sede di Riva Trigoso. Adesso Arvedi le vorrebbe fare in casa.

APPROFONDIMENTI IL CAMBIAMENTO Terni, le acciaierie cambiano di proprietà: arriva il... IL CAMBIAMENTO Il cavalier Arvedi arriva alle acciaierie di Terni: primo giorno... IL CAMBIAMENTO Terni, il cavaliere Giovanni Arvedi arriva su un'Audi blu:... ECONOMIA Terni: la foto, la bandiera e il Giorno Uno dell'era Arvedi...

Ieri a Terni è arrivato anche Angelo Lupoli, che è ufficio stampa di Arvedi, ma è stato visto anche Giampiero Castano, lo storico super consulente del Mise, messo da parte nell'era grillina e che nel giro di pochi giorni passò al gruppo Arvedi come consulente. E, anche, come profondo conoscitore delle stanze del Mise. Questo significa che ieri è stato preparato l'incontro di oggi con i sindacati ma anche qualche strategia un po' più ampia, in cui, al momento, resta coinvolto anche Tullio Camiglieri e il suo staff.

Incontro in cui, probabilmente, Arvedi e Caldonazzo saranno, come al solito, di poche parole: le Rsu sono state convocate alle 15.15 e per le 16 è già previsto l'incontro con i segretari provinciali. Dunque gli incontri, probabilmente, dureranno non più di una quarantina dir minuti.

Poche parole, dunque e molti fatti sembra essere il motto degli Arvedi anche se non sarà semplice duplicare a Terni il modello Cremona per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro e della comunicazione. Terni, fino a ieri, ha dovuto rendere conto a una multinazionale mentre Arvedi è proprietario e starà almeno per i primi sei mesi (pare sia il cavaliere che è presidente di Ast sia l'amministratore delegato) in azienda ogni giorno.

L'era Arvedi è comunque cominciata e Terni aspetta di capire quali saranno le mosse della nuova proprietà dentro e fuori l'azienda.