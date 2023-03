A Montefranco sarà realizzata una nuova piazza, nel centro storico del paese, per aumentare le occasioni per stare insieme e scambiare quattro chiacchiere, garantire maggiore sicurezza per i cittadini e migliorare l’assetto urbano dell’abitato.

Sono questi gli obiettivi del progetto di riqualificazione urbana di Piazza Sbarretti varato dall’amministrazione comunale di Montefranco che ha avviato il cantiere per la realizzazione di una terrazza sopraelevata rispetto al piano stradale in grado di svolgere la funzione di piazza con arredi, giochi per bambini, panchine e attrezzature per il tempo libero. I lavori costeranno 1 milione e 200mila euro con i quali si costruirà una struttura di circa 200 metri quadrati in cemento armato delimitata da una balaustra panoramica in vetro. Il progetto è finanziato con fondi del Pnrr ed è incentrato su criteri eco sostenibili e ad impatto zero.

«L’obiettivo – spiega il sindaco Rachele Taccalozzi - è dare alla comunità una vera piazza in una zona dove attualmente i bambini giocano sulla strada e gli spazi dei bar con tavolini e sedie sono a ridosso delle carreggiate. Era una situazione di pericolo che abbiamo voluto eliminare con un progetto innovativo che metta in sicurezza i cittadini e abbellisca il centro storico con una struttura all’avanguardia per design e materiali» La stessa sindaca sottolinea poi che all’interno dell’intervento è previsto il completamento del percorso ciclo-pedonale di tre chilometri, in parte già esistente, fino alla casa cantoniera. La passeggiata sarà isolata dalla strada, illuminata con tecniche nuove e corredata da un’area verde. «Permetterà – sottolinea la Taccalozzi – di trasformare il tradizionale tragitto che da sempre frequentano i residenti in un vero percorso relax affascinante e da percorrere in piena sicurezza».