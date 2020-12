Terni, è arrivata la prima fornitura di vaccini

E' arrivata questa mattina la prima fornitura di vaccino contro il coronavirus all'ospedale di Terni.

Per l’Usec (Unità strategica emergenza coronavirus) della Regione Umbria, «in questo momento la vaccinazione della popolazione rappresenta una priorità per la costruzione di una comunità protetta»: lo ha detto il commissario regionale per l’emergenza covid, Antonio Onnis.

APPROFONDIMENTI CORONAVIRUS Terni, l'arrivo della prima fornitura di vaccini anti Covid in...

«Già dal 31 dicembre quindi, ferma restando questa calendarizzazione, si lavora a pianificare le prime vaccinazioni del personale sanitario e degli ospiti delle Rsa, mentre la giornata di domani sarà dedicata alla formazione di nuovi team vaccinali, oltre ai quattro che hanno già operato nel corso del vaccine-day del 27 dicembre». I team, come annunciato, sono formati da un medico, due infermieri, un Oss e un amministrativo.

La previsione è di somministrare 1170 dosi entro il 3 gennaio nei vari punti vaccinali che saranno allestiti negli ospedali dell’Umbria.

Coloro che hanno accolto l’invito a vaccinarsi dovranno portare con se’ il modello del consenso informato. Saranno esclusi dalla vaccinazione i soggetti che sono già stati contagiati dal covid.

Tra la prima somministrazione e la seconda sono previsti almeno 21 giorni di distanza, mentre la protezione individuale per i vaccinati si otterrà dopo una settimana dalla seconda somministrazione.

+++In aggiornamento+++

Ultimo aggiornamento: 12:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA