È attivo da oggi anche a Terni Polbike, il servizio di pattugliamento della città da parte di agenti della questura in sella a biciclette. Saranno impiegati su aree ampie, con tempi ridotti d'intervento, insieme ai colleghi della squadra volante. Un servizio, spiegano dalla Questura, a «impatto zero» per l'ambiente e che ha l'obiettivo di garantire una più capillare attività di controllo del territorio, soprattutto nelle zone cittadine come le vie del centro storico, difficilmente accessibili alle auto, oltre ai parchi e ai giardini. © RIPRODUZIONE RISERVATA