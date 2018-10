© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Il dottor Santino Rizzo, direttore della struttura di Otorinolaringoiatria dell'Azienda ospedaliera diTerni, aderisce anche quest'anno alla campagna nazionale di Nonno ascoltami, «L'ospedale in piazza», che farà tappa domenica 14 ottobre in piazza della Repubblica, per promuovere il valore della prevenzione e della diagnosi precoce dell'ipoacusia. Durante tutta la giornata, dalle 10 alle 18, il suo staff sanitario, con i tecnici audioprotesisti e le associazioni, accoglieranno i cittadini per un controllo gratuito dell'udito, comprendente otoscopia ed esame audiometrico tonale, e spiegare le corrette abitudini per mantenere in salute il proprio udito. L'obiettivo dell'iniziativa è promuovere la prevenzione della sordità, la diagnosi precoce e il tempestivo trattamento delle ipoacusie. Nel mondo le persone con problemi di udito - ricorda l'Azienda ospedaliera diTerni - sono 600 milioni (e nel 2050 potrebbero arrivare a un miliardo). In Italia se ne registrano 7 milioni, di cui 110 mila in Umbria e 53 mila a Terni. «L'ipoacusia è un problema incredibilmente trascurato - sottolinea Rizzo - nonostante i numeri evidenzino che siamo in una situazione di grave allerta. L'incidenza di tale patologia è infatti in costante aumento e ciò è da ricondursi all'invecchiamento progressivo della popolazione, all'inquinamento acustico ambientale e al cattivo utilizzo dei dispositivi elettronici, come i lettori portatili mp3, condizione che riguarda soprattutto le fasce più giovani della popolazione. Vanno poi ricordate le ricadute psicologiche e sociale dell'ipoacusia che può aumentare il rischio di isolamento e di depressione ed è stato dimostrato che i deficit uditivi possono accelerare negli anziani il decadimento cognitivo». L'obiettivo dell'iniziativa è di aiutare a vincere la ritrosia espressa da molti pazienti nell'utilizzo delle protesi acustiche, perché la diagnosi precoce e la prevenzione sono considerate le vere armi vincenti e rappresentano, non solo per le problematiche uditive, la vera terapia del futuro. Nel 2017, durante la manifestazione, lo staff del dottor Rizzo ha accolto centinaia di cittadini. Su 632 visite fatte nell'arco della giornata 190 persone hanno preso contatto con la clinica Orl e 442 sono state sottoposte a visita otoiatrica: di queste 37 sono state rinviate a controllo presso la clinica per le problematiche del condotto uditivo esterno che non consentivano l'esecuzione dell'esame audiometrico e 405 sono state sottoposte ad esame audiometrico tonale. La manifestazione di Nonno ascoltami udito Italia onlus, «L'ospedale in piazza», gode del patrocinio di Presidenza del Consiglio e del Ministero della Salute e del supporto dell'Oms. L'edizione ternana è realizzata con il patrocinio dell'Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni e Regione Umbria, con il supporto del Comune di Terni, dell'associazione «Misericordie» di Terni e della Sio (Società italiana di otorinolaringoiatria).