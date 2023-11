Terni, arrestato un operaio condannato per spaccio di droga e porto abusivo di armi

TERNI - Deve scontare 2 anni e otto mesi di carcere per detenzione a fini di spaccio di droga e altri due mesi per porto abusivo di armi. Reati commessi tra il 2018 e il 2019 da un operaio di Caserta residente a Terni che in queste ore è stato arrestato e rinchiuso in una cella del carcere di Sabbione.

Ad eseguire l'ordine di carcerazione emesso dall'ufficio esecuzioni penali del tribunale di Terni i carabinieri della stazione di Collescipoli. Il provvedimento è scattato dopo che le condanne per reati commessi a Caserta sono diventate definitive.