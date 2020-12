Terni, due arrestati tra spaccio di droga, espulsioni ed estorsione

TERNI Continua l’attività delle forze dell'ordine anche in tempo di pandemia. Due sono stati in particolare gli episodi salienti, quello che riguarda l’arresto di un cittadino albanese, trentaduenne, e l’ordinanza di custodia cautelare per un romano. Il primo è stato fermato dalla sezione antidroga della Squadra Mobile della Polizia di Stato, durante un servizio di osservazione. L’uomo era già stato espulso dal Paese una volta, e poiché è stato trovato in possesso di un mazzo di chiavi, gli investigatori hanno preferito indagare sulla sua versione dei fatti; aveva infatti dichiarato di essere tornato in Italia solo occasionalmente. Il mazzo di chiavi invece ha condotto la Polizia ad un appartamento nella zona di viale Rossini. Durante la perquisizione sono stati trovati un bilancino di precisione e, del materiale per il confezinamento di dosi di sostanze stupefacenti e oltre 16 grammi di marijuana: per questo, l’uomo avrebbe dovuto essere denunciato, ma siccome era stato rimpatriato è stato arrestato per reingresso illegale, e il giudice ha dato il nulla osta per l’espulsione. L’uomo di Roma per cui invece è stata emanata un’ordinanza di custodia cautelare in carcere è un trentaquattrenne già noto per resistenza, spacci di stupefacenti ed estorsione. È stato colto in flagranza di reato e arrestato; «Con violenza e minaccia, aveva costretto il padre ultrasessantacinquenne ed invalido e la sorella, entrambi conviventi con lui, a consegnargli somme di denaro, con cadenza quasi giornaliera dal padre e con cadenza settimanale dalla sorella, per cifre più basse. Aveva ridotto i propri familiari in uno stato di prostrazione e angoscia aggredendoli verbalmente, danneggiando i mobili e le suppellettili di casa, minacciandoli di morte o di compiere atti autolesionistici».

