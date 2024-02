Mercoledì 21 Febbraio 2024, 07:43

TERNI -- «Non ne so niente di tutta quella droga. Forse l’ha nascosta lì mio marito, che è deceduto di recente».

La donna, 57 anni, ternana, con la fedina penale limpida, ripete di fronte al giudice che i quattro chili e mezzo di hascisc trovati dalla squadra mobile in garage, dentro a un armadio, non sono i suoi.

Era stata arrestata nel settembre scorso ed è comparsa di fronte al gip, Barbara Di Giovannantonio, che l’ha condannata a due anni e quattro mesi di reclusione.

Su richiesta del suo legale, Francesco Mattiangeli, la donna, che era ai domiciliari, è stata rimessa in libertà con l’obbligo di firma.

«La mia cliente ha sostenuto che la sostanza rinvenuta era del marito che era deceduto - dice Mattiangeli - sono soddisfatto per l’attenuazione del quadro cautelare ma proporremo appello per dimostrare l’estraneità della donna ai fatti contestati».

L’ennesima operazione contro lo spaccio era andata in scena durante un normale controllo dell’antidroga. Gli investigatori erano a Cesure, hanno visto uscire da un supermercato due donne che erano salite in macchina e le avevano fermate per un controllo.

Alla guida la 57enne, accanto sua figlia, risultata completamente estranea ai fatti.

La signora era nervosa, disse agli agenti di avere in casa una modica quantità di stupefacenti per uso personale.

A quel punto i poliziotti hanno raggiunto l’abitazione, dove la 57enne consegnò ai poliziotti sette grammi di marijuana.

Poi la perquisizione domiciliare: nel garage, dentro a un armadio, 44 panetti di hascisc, un totale di 4 chili e mezzo.

Un quantitativo importante quello trovato e sequestrato a casa di una donna senza precedenti. Un caso che ha imposto serrate indagini.

Recuperati anche due bilancini di precisione, oltre mille e 100 euro in contanti e un foglietto su cui erano appuntati i conteggi economici delle dosi che sarebbero state cedute.

Per la 57enne incensurata scattarono le manette e in sede di convalida fu messa ai domiciliari.

Decisivo l’interrogatorio, nel corso del quale la donna ha sostenuto di non saperne nulla di tutta quella droga nascosta nel suo garage che, a suo dire, era del marito morto.

Ieri la condanna a due anni e quattro mesi.