Terni, all’Archivio di Stato si riscopre Cesare Bazzani, l’architetto della città dell’acciaio

TERNI Venerdì 11 ottobre l’Archivio di Stato di Terni propone il convegno «L’Architetto della Capitale dell’Acciaio. Cesare Bazzani a Terni», in collaborazione con la Fnism (Federazione Nazionale Insegnanti) e con la Delegazione del Fai di Terni, in seguito all’ottantesimo anniversario della morte di Bazzani. I relatori saranno nel professor Livio Sacchi, del Consiglio Nazionale degli Architetti, Michele Giorgini, architetto, il professor Fausto Dominici presidente di Fnism Terni, Michele Benucci, storico dell’arte e Sauro Pellerucci, imprenditore. L’evento, organizzato in seguito alla pubblicazione del volume intitolato come il convegno stesso fa parte di una serie di iniziative organizzate attorno alla figura dell’architetto; oltre al convegno, infatti, saranno allestite due mostre, visitabili dall’11 al 31 ottobre e strutturate delle visite guidate alle principali opere nel centro della città (nella giornata di sabato 19 ottobre, alle 10:30). Il convegno inizierà alle ore 16 a Palazzo Mazzancolli, in Sala Gisa Giani.