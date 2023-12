Terni, appuntamento con Coro e Orchestra del Briccialdi per il concerto di Natale; tra gli ospiti Alessandro Brustenghi

TERNI Gli studenti del Briccialdi tornano a riempire di note l’attesa del Natale, per l’annuale concerto, con musiche famose del repertorio più tradizionale per le feste. Diretti dal maestro Massimo Gualtieri, dalla carriera trentennale nazionale e internazionale, il Coro e l’Orchestra del Conservatorio si esibiranno nella chiesa di Sant’Antonio, il 20 dicembre alle ore 21. L’appuntamento, però, nasce da una collaborazione con altre istituzioni del mondo della musica: saranno presenti infatti anche il coro polifonico “San Francesco d’Assisi” della città, diretto da Maria Cristina Luchetti, e “Concentus vocalis” della città di Cannara, diretto da Francesca Maria Saracchini. Non passa inosservata nemmeno l’adesione di Alessandro Brustenghi, religioso, tenore e attore, che parteciperà all’evento con una sua composizione, “Sia gloria, sia pace”. Appartenente all’ordine dei Frati minori, ha firmato un contratto con la Decca Records, etichetta discografica di calibro mondiale, per il suo album “La voce da Assisi - Voice from Assisi”, il che fa di lui il primo frate a aver raggiunto un simile traguardo. Il concerto è gratuito, fino a esaurimento posti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA