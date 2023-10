Domenica 22 Ottobre 2023, 02:50

TERNI - Lallarme è giunto all’operatore della centrale del comando provinciale da un vicino di casa che non riusciva a mettersi in contatto con una sua conoscente che vive sola.

Sul posto in pochi minuti è giunto un equipaggio della stazione carabinieri di Terni, che ha constatato che il portone d’ingresso dell’abitazione era chiuso dall’interno.

Temendo una disgrazia i militari hanno deciso di rompere il vetro di una finestra per entare in casa: all’interno hanno trovato la donna, che stava riposando sul letto, impossibilitata a muoversi a causa di una caduta accidentale avvenuta poche ore prima. Un dolore talmente forte che le aveva impedito di chiedere aiuto per telefono o di aprire al vicino che più volte aveva suonato alla sua porta.

Trasportata all'ospedale di Terni dal 118, le è stata riscontrata la frattura di una spalla. Grazie al senso civico del vicino ed al pronto intervento dell’arma, dopo le cure del caso, la donna è stata dimessa ed affidata ai suoi congiunti.