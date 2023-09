Terni, anziana sola in casa resta senza corrente: "salvata" dai carabinieri

TERNI - La telefonata al numero unico delle emergenze arriva nel cuore della notte.

A chiedere aiuto all'operatore della centrale del comando provinciale è una donna di 84 anni, che ha problemi di deambulazione ed è sola in casa.

E' spaventata, racconta di essere rimasta senza energia elettrica e viene rassicurata dal militare che cerca di confortarla. In pochi minuti al suo indirizzo arriva una pattuglia dei carabinieri del radiomobile.

Il problema è localizzato nell’appartamento dell'84enne in quanto l’illuminazione pubblica è funzionante e anche la verifica dei contatori generali nel seminterrato dà esito regolare.

Sempre in contatto con l’operatore della centrale la donna viene invitata ad aprire la porta: riesce a salire sulla sedia a rotelle, viene guidata passo passo mentre si muove con difficoltà nel buio più totale del proprio appartamento. Raggiunta la porta d’ingresso, l’anziana fa entrare i carabinieri: era scattato il “salvavita”, i militari lo riattivano e lo spavento della donna si tramuta in un sincero ringraziamento per quei militari così gentili che l’hanno aiutata in un momento per lei di grande difficoltà.