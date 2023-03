Martedì 28 Marzo 2023, 01:35

TERNI - E’ ancora a disposizione della procura la salma di Antonio Capitoli, 88 anni, ternano, deceduto il 18 marzo a cinque mesi di distanza da un incidente stradale.

Per la morte di Antonio il pm, Marco Stramaglia, ha aperto un fascicolo per omicidio stradale nei confronti dell’uomo che era alla guida dell’auto che lo investì in via Prati.

A presentare la denuncia i familiari di Capitoli, che hanno chiesto di accertare il nesso tra l’incidente di ottobre e il decesso.

La salma dell’anziano ternano era stata composta in obitorio ma si erano presentati i carabinieri con in mano il verbale di messa a disposizione del corpo dell’88enne dell’autorità giudiziaria.

Qualche ora dopo il trasferimento della salma a Perugia, dove è stata effettuata l’autopsia. Ora si attende il nulla osta per i fissare i funerali.

Antonio Capitoli fu investito in via Prati, a un centinaio di metri dalla sua abitazione, da un’autovettura che, durante una manovra, lo urtò e lo fece cadere a terra.

Dopo le prime cure fu ricoverato nel reparto di rianimazione con riserva di prognosi.

Da quel momento in poi Antonio, dopo essere uscito dalla rianimazione, ha passato mesi in diverse strutture di riabilitazione e cura. Il 17 marzo, in condizioni abbastanza serie, era stato di nuovo ricoverato al “Santa Maria” ma dopo poche ore il suo cuore ha cessato di battere.

I familiari, con tanti dubbi sul decorso sanitario del loro congiunto che non si sarebbe mai ripreso, hanno chiesto approfondimenti per capire se il decesso possa essere legato all’incidente di cinque mesi fa.