Terni, Antonio Maggio canta Dalla in jazz al Gazzoli

TERNI – “Maggio canta Dalla in jazz” venerdì 3 febbraio all'auditorium Gazzoli. Già ospite di Visionimusica nel 2019, Antonio Maggio torna a Terni per il secondo spettacolo della 19esima rassegna a cura di Silvia Alunni. Protagonista dell’edizione 2013 del Festival di Sanremo, dove vince nella sezione “Giovani” con il brano Mi servirebbe sapere, Antonio Maggio, cantautore salentino, si aggiudica anche il “Premio Sala Stampa Lucio Dalla”, il “Premio Emanuele Luzzati” e il “Premio Afi” (come miglior progetto discografico dell’anno). «Il grande artista ci fa conoscere il suo nuovo progetto su Lucio Dalla, uno dei cantautori che maggiormente lo hanno influenzato». Silvia Alunni presenta il concerto: «Il lavoro che porta in scena è ricco di passione e di ricerca e accosta le liriche dalliane al jazz. Per fare ciò, si avvarrà della complicità di due tra i musicisti più blasonati d’Italia: William Greco al pianoforte e Daniele Di Bonaventura al bandoneon». Uno spettacolo che è valso ad Antonio Maggio l’invito da parte della “Fondazione Dalla” a esibirsi a Bologna il 4 Marzo (data di nascita di Lucio Dalla) nella casa-museo del compianto cantautore. La scaletta comprende tra i più bei brani dell’artista bolognese e un breve passaggio della scrittura di Maggio, con delle canzoni per le quali Lucio e la sua penna sono stati d’ispirazione. Sarà davvero una Sera dei miracoli (citando uno dei brani in programma) che spazierà da Anna e Marco a Com’è profondo il mare, da Quale allegria a Futura, toccando le tappe più emozionali e significative della carriera di Lucio Dalla.