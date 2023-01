Giro d'Italia, scherma, motociclismo, maratone, canottaggio: Terni sogna in grande Il 2023 sarà l'anno d'oro dello sport

Scherma, ciclismo, canottaggio. Ma anche pattinaggio, danza e podismo. Solo per citare gli appuntamenti più importanti. Terni sogna in grande nel 2023 con una pioggia di grandi eventi sportivi. Senza dimenticare la riapertura del parco Cardeto, prevista in primavera, la riqualificazione del Camposcuola Casagrande, che ha iniziato di fatto l'iter con l'affidamento del progetto e soprattutto l'inaugurazione del PalaSport che ospiterà in ottobre i Mondiali di scherma paralimpica e la cui data di consegna funzionale dell'impianto è indicata nel 30 giugno.

L'anno d'oro dello sport ternano è in realtà già cominciato con la quinta edizione della Braconi Terni Half Marathon, inserita nel nuovo circuito del Criterium Città di Terni insieme agli altri due eventi clou del calendario nazionale Fidal: la Maratona di San Valentino (42 km) il 19 febbraio e la Stad10-Stracittadina di Terni (10 km) il 26 marzo. Manifestazioni che richiamano da sempre un gran numero di podisti, prezioso volano per l'economia del territorio legata al turismo sportivo, oltre a big di livello. Sabato prossimo, 21 gennaio, a Palazzo Spada verranno invece presentati ufficialmente i Campionati del Mondo di scherma paralimpica che si terranno dal 3 all'8 ottobre appunto nel nuovo PalaSport. Saranno il presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi, e il presidente del Comitato organizzatore Alberto Tiberi ad illustrare nel dettaglio la marcia d'avvicinamento al grande evento iridato.

E con l'occasione, nella stessa giornata di sabato, Terni ospiterà la Seconda Prova Nazionale Cadetti di fioretto e sciabola e soprattutto la Festa della Scherma. Iniziativa che, dalle ore 15 presso l'Hotel Garden, radunerà in città un'ampia rappresentanza del movimento schermistico, per un confronto tra Federazione, Comitati regionali, Commissione e società, prima della consegna dei riconoscimenti nazionali per gli anni 2021 e 2022. I Mondiali paralimpici di scherma a ottobre saranno senza dubbio la manifestazione più importante dell'anno, ma non l'unica in grado di attrarre turisti, appassionati e grandi nomi dello sport. A cominciare dalla storica motocavalcata che da 36 anni richiama da tutta Italia gli amanti dell'enduro classico. Dopo un doloroso rinvio causa Covid nel 2021 e uno slittamento nel mese di marzo lo scorso anno, torna domenica 26 febbraio il MotoTrip giunto alla 37° edizione. A livello organizzativo sarà anche una sorta di prova generale in vista del campionato italiano enduro che si terrà a Piediluco dal 16 al 19 marzo.

Parli di Piediluco e non si può non citare il canottaggio. Anche qui i lavori di riqualificazione che vanno ultimati sono necessari a restituire il Centro d'Aloja ad una piena dimensione internazionale, con la possibilità quindi di organizzare finalmente campionati mondiali o europei. Ma nel frattempo tornano gli appuntamenti classici del 1° Meeting Nazionale in programma il 25-26 febbraio, il Memorial internazionale Paolo d'Aloja il 31 marzo, 1-2 aprile e il 2° Meeting Nazionale il 13-14 maggio. Sabato 13 maggio Terni tornerà ad ospitare il Giro d'Italia di ciclismo con la partenza dell'ottava tappa che arriverà a Fossombrone dopo 208 chilometri. Un ritorno in grande stile dopo 28 anni, l'ultima volta fu spettacolare arrivo in volata sotto la pioggia con vittoria sul traguardo di Corso del Popolo del 'Re Leone' Mario Cipollini. Sarà una festa non solo per Terni ma per tutta la Valnerina visto che la carovana rosa passerà anche per Montefranco, Spoleto e Foligno prima di entrare in territorio marchigiano. Sempre a maggio, precisamente dal 29 aprile al 26 maggio, torna anche l'International Dance Day, mentre dal 22 al 25 aprile la città dell'acciaio ospiterà l'International Cup di pattinaggio. Con una possibilità aperta anche per il campionato italiano che è in calendario il 26-28 maggio.