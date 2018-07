Alla fine hanno dovuto prendere carta e penna e fare chiarezza. Dopo l'ennesima chiamata ricevuta hanno deciso di spiegare come stanno le cose. Non spetta a loro, ai vigili del fuoco, accompagnare gli sfollati (400 persone) nelle case evacuate che si trovano all'interno della zona rossa, tracciata dopo il ritrovamento di un ordigno bellico vicino alla stazione di Cesi. Il consiglio che danno è quello di pazientare fino a domenica, quando la bomba sarà fatta brillare. Tuttavia, spiegano i vigili, è il Comune che, eventualmente, si deve attivare per garantire un servizio di accompagnamento nelle zona rossa, viste le esigenze espresse da alcuni residenti, come quella di dover sfamare gli animali da cortile, polli e conigli tanto per fare un paio di esempi, rimasti isolati in seguito all'evacuazione.



Il comunicato dei vigili del fuoco di Terni.



«Il Comando prov.le dei VV.F. di Terni, desidera far chiarezza sulle voci che sono girate e continuano a girare sulla possibilità di rientrare in casa per prelevare oggetti personali da parte dei cittadini che rientrano nel raggio dei 400 mt dal punto del ritrovamento della bomba, che sono stati temporaneamente evacuati a seguito del ritrovamento dell’ordigno bellico martedi scorso alla stazione di Cesi, accompagnati dal personale VV.F. In sede di riunione con tutti gli enti impegnati nelle operazioni, i VV.F. hanno ribadito che l’eventuale e motivato bisogno di rientrare in casa, dovrà essere considerato e gestito dal Sindaco, per quanto di competenza che ha emesso l’ordinanza di evacuazione. Alle numerose chiamate che giungono al 115, i VV.F. non possono dar seguito in quanto gli edifici che rientrano nel raggio di 400 mt. Risultano agibili. L'ordinanza di sgombero è una misura finalizzata alla tutela della sicurezza dei cittadini dai rischi connessi alla presenza di un ordigno bellico. Entrare nella zona interdetta rappresenta un rischio per l'incolumità dei cittadini, degli operatori del soccorso, delle forze dell'ordine e degli operatori di protezione civile. I cittadini per non mettere a repentaglio la propria vita e quella di eventuali accompagnatori sono pregati di pazientare fino a domenica al termine delle operazioni di messa in sicurezza e brillamento dell'ordigno bellico. Situazioni particolari dovranno essere gestite per competenza dal comune che ha emesso l'ordinanza».



Venerdì 27 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:54