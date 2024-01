Terni, ancora esche avvelenate in via Battisti, le ultime erano state trovate dieci giorni fa

La storia si ripete. Ieri sera e stamattina, nel quartiere Cardeto, sono state trovate tre polpette avvelenate. Ad avvistarle una signora che era in giro con il proprio cane per la passeggiata della sera e del mattino. Stavolta le esche sono state buttate nel cortile interno, ma aperto ed accessibile, del palazzo del civico 167 di via Battisti. Erano state confezionate con il veleno che si usa per uccidere le lumache, una sostanza dal tipico colore verdognolo.

Il 30 dicembre scorso, in piazza Cuoco, a poca distanza dal luogo in cui sono state trovare le polpette avvelenate ieri ed oggi, erano state buttate altre esche che purtroppo sono state mangiate da tre cani. Nel quartiere si parla di un animale morto e di due che sono stati salvati dopo grandi sofferenze.

I padroni dei cani che vivono a Cardeto temono che il balordo, autore di queste azioni, possa agire anche nei prossimi giorni dato la vicinanza temporale dei ritrovamenti.