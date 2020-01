PalaTerni, la Commissione controllo e garanzie chiede un parere all'Anac (Autorità nazionale anticorruzione). La decisione è stata presa dopo le puntualizzazioni espresse dal consigliere comunale di “Uniti per Terni”, Emanuele Fiorini. L'iter per la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport segna così una battuta d'arresto. Fiorini ha messo sotto la lente la copertura finanziaria di Palazzo Spada, rispetto all'operazione di project financing che è stata avviata per realizzare l'opera. Un parere dell'Anac e una sentenza del Consiglio di Stato. Questi i documenti che Fiorini ha posto all'attenzione dei commissari per chiedere l'annullamento del bando. Documenti che però sono stati contestati dal momento che si riferivano a questioni giudicate non pertinenti rispetto al caso in questione. Tuttavia, il presidente della Commissione controllo e garanzia, Claudio Fiorelli (M5s), ha accettato la richiesta di chiedere un parere specifico all'Anac sul PalaTerni.

