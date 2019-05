Falsa partenza. La commissione che doveva esaminare le offerte arrivate per la gestione dei servizi turistici della Cascata è stata sospesa. Convocata alle 9 di questa mattina è stata aggiornata alle 11. Uno spostamento che si è reso necessario visto che tra funzionari e dirigenti presenti è scattato un cortocircuito di competenze. In particolare rispetto al ruolo del Rup, che non è più Federico Nannurelli. Il funzionario questa mattina era assente. Assenza per motivi personali che Nannurelli aveva comunicato già ieri. Questa mattina, dunque, senza il Rup di riferimento i membri della commissione non hanno potuto far altro che sospendere la seduta. Aggiornata alle 11, sempre di oggi. Due ore di tempo che servono per nominare un nuovo Rup. Complicazioni sono sorte anche per quanto riguarda il ruolo dei dirigenti presenti. Le motivazioni di questo stop vanno ricercate nella lettera che l'Anac ha spedito il tre maggio scorso a Palazzo Spada. L'Autorità anticorruzione presieduta da Raffaele Cantone invita il Comune di Terni a spostare dai loro ruoli i dipendenti coinvolti nell'inchiesta Spada. In particolare, l'Anac cita i nomi di Federico Nannurelli e Rentato Pierdonati, riferendosi alle gare di appalto finite sotto la lente della Procura: verde pubblico, cimiteri e Cascata. L'Anac ha dato venti giorni di tempo a Palazzo Spada per prendere provvedimenti. Provvedimenti che è facile immaginare siano già stati presi. Per quanto riguarda la gara, alla scadenza dei termini del bando, fissata per ieri a mezzogiorno, pare che siano arrivate due sole offerte e un ricorso. Da indiscrezioni raccolte, pare che Vivaticket, la società che si era aggiudicata l'appalto ponte di sei mesi in attesa della gara europea, non abbia presentato alcuna offerta.

