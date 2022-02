Terni e Amelia, nasce il "Club di scacchi". Al via il più grande progetto basato su Sme che sia mai stato realizzato in Italia.

Nasce il "Club degli scacchi". Il progetto firmato Csen (Centro sportivo educativo nazionale) basato su Sme (scacchi metafora educativa) più grande che sia mai stato realizzato in Italia.

Oltre diecimila minori fra i sei e i quattordici anni, quattordici regioni italiane coinvolte, ventitrè istituti scolastici, quattordici associazioni sportive, dieci organizzazioni del terzo settore, due milioni e duecento mila euro di investimento per tre anni di attività.

Fra gli obiettivi, non solo quello di diffondere l’insegnamento degli scacchi a scuola, ma quello di parlare ai minori, alle famiglie e agli operatori dei settori educativi offrendo loro uno strumento di aggregazione di straordinaria efficacia intergenerazionale, soprattutto sul piano relazionale e sociale.

Il via è fissato per mercoledì 2 marzo a Terni e per venerdì 4 ad Amelia dove ad accogliere i ragazzi dagli 8 ai 14 anni ci sarà un'equipe formata da un docente, un operatore sociale e un tecnico di scacchi.

Il progetto è finanziato da impresa sociale Con i Bambini e in collaborazione con il Cesvol Umbria sede di Terni e il Centro culturale S. Fermina di Amelia.

Il Club di Scacchi sarà aperto il mercoledì a Terni, dalle 17 alle 19, nella sala polivalente del Polis, sede del Cesvol, e il venerdì ad Amelia, alla stessa ora, nella sede del Centro Culturale S. Fermina.

Per informazioni e iscrizioni: 339 41 38 148

P73ina@gmail.com