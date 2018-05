TERNI Dopo gli oltre 2 milioni di euro già stanziati grazie ai primi quattro avvisi del 2018, la Fondazione Carit mette a disposizione del territorio altri 480 mila euro in due settori istituzionali della propria attività: il volontariato e i beni culturali. A tanto, infatti, ammonta l'importo complessivo dei due nuovi bandi approvati dal consiglio di amministrazione e presentati stamani nella sede di palazzo Montani Leoni, a Terni. Presenti il vice presidente della Fondazione, Ulrico Dragoni, il vice segretario, Anna Ciccarelli, e il consulente tecnico, Giorgio Sordelli. Il primo è il bando «Welfare di comunità», per uno stanziamento di 280 mila euro, ed è rivolto alle organizzazioni senza scopo di lucro del territorio attive nell'assistenza di soggetti fragili, con l'obiettivo di realizzare azioni a sostegno di coloro che vivono pesanti situazioni di povertà e hanno necessità di supporti concreti. Le domande relative ai progetti dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13 del 31 agosto. Avrà lo stesso termine di scadenza anche la Call for proposal «Restauro beni storico artistici», per un importo di 200 mila euro, pubblicata dalla Fondazione per raccogliere le istanze relative agli interventi di restauro di beni vincolati del territorio, in modo da poterne selezionare alcune meritevoli e prioritarie. Lo scopo di tale call - una procedura innovativa, sperimentata per la prima volta dalla Fondazione - è quello di poter beneficiare dell'Art bonus, che consente un credito di imposta, pari al 65% dell'importo donato, a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano. Le proposte dovranno essere presentate, infatti, dagli enti pubblici e dalle diocesi del territorio di intervento della Fondazione proprietari di beni vincolati di interesse storico, artistico e archeologico. I due bandi, già online dal 24 maggio, sono stati redatti in coerenza con quanto previsto dal Documento programmatico previsionale 2018 e rientrano nel Programma pluriennale di attività 2018-2020. Otto in tutto i bandi previsti nell'anno in corso in corso.

