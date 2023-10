Terni, Alternativa Popolare alla Passeggiat aspettando Vittorio Sgarbi che non arriva

A terni pienone alla festa di Alternativa Popolare per la conferenza annunciata da giorni di Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura. Sgarbi, però, ha dato forfait e non si è presentato nemmeno il sindaco Stefano Bandecchi. Delusione tra il pubblico composto anche da tecnici, venuti per conoscere la "ricetta" di Sgarbi sulla ristrutturazione del teatro e il nuovo progetto politico insieme a Stefano Bandecchi.