Domenica 23 Aprile 2023, 23:05

TERNI - «Mancano almeno quindici agenti della polizia stradale e le pochissime risorse disponibili spesso vengono dirottate in autostrada, lontano dai territori del comune di Terni. Eppure queste strade hanno bisogno di molta vigilanza in quanto sono molto pericolose: si pensi alla SS 675bUmbro Laziale, alla E45, alla Terni-Rieti o alla ss3 Flaminia, teatro di recenti incidenti mortali. Arterie dove la presenza della polizia stradale costituisce un enorme potere deterrente per coloro che violano il codice della strada. Ricordiamo che circa un mese fa, sulla Terni-Rieti, ha perso la vita una di 23enne ternana».

A lanciare l’allarme sulla grave carenza di personale alla polizia stradale di Terni è Vittorio Mari, segretario provinciale della Federazione sindacale di polizia, che nei prossimi giorni incontrerà il prefetto per illustrare le grandi difficoltà in cui il personale è costretto a operare.

«E’ a rischio l’operatività e la presenza sul territorio - tuona Mari - e questo a causa della grave situazione di carenza del personale. Una situazione che è andata peggiorando negli ultimi anni e mai è stata così grave. Nonostante gli sforzi del personale in servizio, che cerca di coprire i vari servizi con grande sacrificio e a volte pregiudicando anche le condizioni di sicurezza degli operatori, vi sono pochissime pattuglie per coprire un territorio vastissimo, forse una o due al massimo al giorno».

Il rappresentante della Fsp sottolinea come, alle attività ordinarie, in questo periodo si aggiungono i controlli alle gite dei ragazzi, «altra attività importantissima che riguarda la sicurezza dei nostri figli. La mancanza di pattuglie - dice Mari - finisce con l’impegnare altri comandi di polizia che, per rilevare gli incidenti stradali, sono costretti ad abbandonare per molte ore il controllo del territorio in ambito cittadino».