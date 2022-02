Terni, Interact e Ternana col cuore: serata di beneficenza al cinema con "Aline"

TERNI Una serata di beneficenza al cinema per portare nuova linfa all’associazione benefica “Ternana col cuore”. Ad organizzarla l’Interact, che è un club patrocinato dal Rotary frequentato da ragazzi tra i 13 e i 18 anni, e che quest’anno è presieduto da Matilde Nevi: «Dopo quasi due anni di attività solo on line - racconta Matilde- proviamo a realizzare un evento di beneficienza in presenza. Domenica 6 Febbraio alle ore 18 al cinema Politeama di Terni ci sarà la proiezione del film “Aline” ed il ricavato sarà devoluto all’associazione Ternana col cuore con cui decideremo il progetto da realizzare insieme. Il vicepresidente della Ternana Paolo Tagliavento, che si è detto grato per aver pensato a loro, parteciperà e porterà il suo saluto e la Ternana Calcio sta pubblicizzando l’evento sui suoi canali social. bIl biglietto costa 10 euro, il film è adatto a tutti, per tutte le informazioni potete contattarmi al +393473396528».

“Aline - La voce dell’amore”, film diretto da Valérie Lemercier, è ispirato alla vita di Céline Dion, una delle cantanti più famose di sempre ed è ambientato in Canada.