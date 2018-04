TERNI Alessandro Gentiletti, presidente di Terni valley, è il candidato sindaco per Liberi e Uguali. «Preso atto del fallimento della classe dirigente locale e della sua incapacità di fornire risposte adeguate alla gravità della situazione di emergenza sociale, ambientale, economica e politica della città di Terni, Terni Valley e Liberi e Uguali, insieme ad altre forze civiche, hanno intrapreso un percorso politico comune con l'ambizione di rappresentare un nuovo punto di riferimento per la sinistra ed il centro-sinistra ternani. Per questo presenteranno una lista elettorale unitaria esprimendo come candidato sindaco Alessandro Gentiletti».

Venerd├Č 27 Aprile 2018



