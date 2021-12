Terni, l'albero di Natale del Lions Club in piazza Duomo

TERNI Una tradizione immancabile, quella dell'albero di Natale in piazza Duomo a Terni. A volerla fortemente è il Lions Club Terni Host che mercoledì 8 dicembre, alla presenza del presidente Paolo Alunni Pistoli e di diversi soci, ha donato alla cittadinanza l'albero con l'accensione ufficiale e la benedizione da parte del parroco, don Alessandro Rossini. In campo, oltre al Club ternano, anche Asm che - in veste di sponsor unico - ha contribuito in maniera fattiva alla realizzazione del simbolo natalizio in uno degli spazi più suggestivi della città. L'azienda multiservizi di via Capponi ha infatti messo a disposizione gli allacci e la fornitura elettrica, per regalare un Natale ancora più bello e luminoso a tutti i ternani.