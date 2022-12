Terni, l'albero di Natale della biblioteca addobbato con i cuori e con i pensieri scritti da chi la frequenta

Ci sono già i primi messaggini scritti a penna e appesi. Se in bella calligrafia o no, non conta. Basta il sentimento e la voglia di ringraziare qualcosa o qualcuno. Tra chi ringrazia per la nascita di un bambino, chi per una bella esperienza artistica e lavorativa, chi ha un pensiero per la sua mamma e per la sua famiglia. Un bambino (o bambina) ringrazia un amichetto "per la pallina", mentre una signora, di origine straniera ma ternana d'adozione, ringrazia semplicemente Terni, "città di San Valentino". Tanti pensieri e tante intenzioni. Da scrivere e da lasciare sul grande albero di Natale della Biblioteca comunale di Terni, in piazza della Repubblica. Per farlo, basta prendere un foglio bianco che si può trovare su un tavolinetto accanto all'albero, attaccarlo grazie a del nastro adesivo a un cuore rossoverde (con i colori di Terni), scrivere il pensiero di ringraziamento e appenderlo all'albero, come se fosse un ninnolo, un addobbo. L'albero della Bct, 5 metri di altezza in cui il rosso dei cuori (più di cento) e il verde dell'abete ne sono dominio cromatico, nelle Festività natalizie 2022-2023 offre a tutti i ternani, grandi e piccoli, la possibilità di farlo diventare un albero 'parlante', un albero animato. Un albero in grado di raccogliere pensieri e di esprimere i sentimenti natalizi di una città, o di chi in città ci viene anche solo come turista in questo periodo tra Natale, Capodanno e l'Epifania. La biblioteca comunale ha accolto, per questa iniziativa, un'idea avanzata dalla scrittrice ternana Roberta Ronchetti, autrice anche di un libro, "Il sorridente abete della gratitudine", che narra di una fiaba in cui c'è proprio un grande abete natalizio addobbato di buone intenzioni, di pensieri gentili e di ringraziamenti. L'albero di Natale della biblioteca, inaugurato nel pomeriggio del 22 dicembre, sarà esposto fino al 6 gennaio, nella chiostrina della Biblioteca comunale di Terni. Perché il Natale ternano 2022-2023 possa permettere alla città e ai cittadini di esprimere i propri pensieri positivi e, naturalmente, per richiamare anche nel periodo natalizio la simbologia dell'amore e del Santo patrono della città, Valentino.