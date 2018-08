di Sergio Capotosti

Si è spaccato metà, per poi finire contro il muro di una casa. Un pino marittimo è caduto in Lungonera Savoia a Terni. L'incidente è avvenuto intorno alle 22 in una zona particolarmente segnata dalla presenza di pini. In particolare è il manto stradale ad essere rovinato in più punti per colpa delle radici che sbucano in superficie. Anche i marciapiedi sono in alcuni punti impraticabili a causa degli avvallamenti che si sono creati. L'albero che è caduto è finito contro una villetta stile liberty che si trova all'inizio della strada. Si è resa necessaria l'evacuazione di tre famiglie per consentire ai vigili di rimuovere l'aberro in sicurezza. Sul posto i vigili del fuoco del Comando di Terni. A quanto pare, per completare l'operazione di rimozione del pino, dovrà essere utilizzato un macchinario che arriverà da Perugia. Non è da escludere che le famiglie fatte evacuare dovranno trovarsi una sistemazione alternativa, almeno per questa sera.