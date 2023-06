Puntuali come ogni anno, i cortili ternani, grazie alla disponibilità di gruppi di residenti nei diversi quartieri cittadini, sono pronti ad ospitare la 13esima edizione della rassegna “Il mondo in un cortile”, a cura dell’Associazione Il Pettirosso, con la collaborazione del progetto “Scelgo l’Umbria” di CSC Credito Senza Confini e CIdis. Le diverse zone della città, dal 22 giugno al 14 luglio, si trasformeranno, come già avvenuto negli scorsi anni, in veri e propri cinema all’aperto, aperti gratuitamente, fino ad esaurimento posti. Tutte le proiezioni inizieranno alle ore 21.

Si comincia con la serata evento di giovedì 22 giugno al Parco di Via Campania, a Borgo Bovio, con il documentario “E tu come stai?”, film girato a quatto mani girato da Lorenzo Gori insieme con il figlio Filippo, sulle proteste degli operai per l’improvvisa chiusura della fabbrica toscana GKN nel 2021, in cui il racconto della mobilitazione dei lavoratori sviluppa una riflessione più ampia sui drammi della nostra società. Venerdì 23 giugno sarà la volta invece del primo film per i più piccoli: nel cortine della scuola San Giovanni, in Via Liutprando 32, sarà proiettato il film d’animazione, diretto di da Enzo D’Alò, “La gabbanella e il gatto”, un film di grande impatto emotivo, tratto dall’omonimo libro di Luis Sepulveda.



La settimana successiva, altra serata evento, questa volta nel cortile della Polymer in cui, giovedì 29 giugno, sarà proiettato “Alcarras”, film drammatico spagnolo, in lingua originale con sottotitoli in italiano, incentrato sullo spinoso tema dei cambiamenti climatici in atto. Per l’occasione, sarà presente lo scrittore e ambientalista Fabio Ciconte, che aiuterà a riflettere sull’argomento. Il giorno dopo, venerdì 30 giugno, sempre negli spazi esterni della scuola San Giovanni, altro film d’animazione di D’Alò, “Momo alla conquista del tempo”, una fiaba liberatrice, ricca e leggera, sul valore del tempo e sul potere della bontà.

Si passa quindi al mese successivo quando, giovedì 6 luglio, nella piazzetta di Borgo San Martino, sarà proiettato il film drammatico “La donna elettrica”, anche questo in lingua originale con sottotitoli in italiano, sul tema dell’inquinamento e della possibilità di arginarlo, prima che sia troppo tardi. Il giorno successivo, venerdì 7 luglio, terzo film d’animazione, “Lorax, il guardiano della foresta”, film francese in grado di sensibilizzare anche i bambini sul tema dell’importanza della cura dell’ambiante.

La rassegna si chiuderà, infine, giovedì 13 luglio, con il film drammatico francese “Discount”, in lingua originale con sottotitoli in italiano, sul tema dell’automazione nel lavoro e di come le nuove forme di intelligenza artificiale minaccino la vita dell’uomo, pellicola di particolare interesse perché mai distribuita in Italia.

Per i bambini, ma anche i più grandi, la chiusura ufficiale avverrà invece venerdì 14 luglio con un classico “Wall-e”, film di grande successo del 2008, profetico e delicato.

Obiettivo della rassegna è quello di riportare la gente a riunirsi collettivamente, per vedere cinema su grande schermo, e la scelta dei titoli è pensata per accontentare il gusto degli adulti, senza però tralasciare un’attenzione particolare ai più giovani. La selezione dei film punta per scelta su quelli poco o per nulla distribuiti in Italia.

Nonostante l’assoluta gratuità degli spettacoli, è possibile contribuire, sia sostenendo gli eventi economicamente, sia candidandosi come volontari per l’organizzazione logistica degli spettacoli. Per coloro che volessero aiutare la rassegna con un contributo in denaro, è possibile farlo attraverso bonifico (IT65D0760114400000053228185) oppure tramite PayPal (www.paypal.com/paypalme/IlPettirosso).