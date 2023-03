Terni, al Secci, in prima assoluta, una trascrizione per sestetto del balletto Petrushhka di Stravinsky

Sabato 11 marzo, al Teatro Secci alle 21.00, l’associazione Filarmonica Umbra organizza un concerto il cui programma è in prima esecuzione assoluta, e che prevede un’ampia tournée. A suonare saranno Andrea Oliva flauto, Alessandro Carbonare clarinetto, Fabrice Pierre arpa, Mauro Loguercio violino, Francesco Pepicelli violoncello, Angelo Pepicelli pianoforte. A dare l’idea per il concerto di sabato è stata la scoperta della trascrizione di Petrushka di Stravinskij, un brano scritto per questo organico realizzata dal violinista israeliano Yuval Shapiro. Poi la fortuna di avere tra loro un magnifico trascrittore come Fabrice Pierre ha consentito ai musicisti di accostare una meravigliosa versione per i loro sei strumenti di Romeo e Giulietta di Prokof’ev, che quindi presenteranno tra le primissime date a Terni.

Il pubblico ternano, avrà quindi la possibilità di ascoltare in una sola serata due suite tratte da due balletti tra i più belli e famosi del Novecento.

La stagione della Filarmonica Umbra proseguirà a marzo con il Coro da Camera Canticum Novum, con l’Accademia Hermans, diretta da Fabio Ciofini (24 marzo, ore 21). Gran finale il 2 aprile alle 17.30 con “Piovano & Friends”, concerto del quartetto costituito da Grazia Raimondi violino, Silvio Di Rocco viola, Luigi Piovano violoncello, Olaf John Laneri pianoforte.

Quest’anno la Filarmonica Umbra aderisce all’Art Bonus, grazie al quale è possibile sostenere l’Associazione affinché continui la sua attività artistica e culturale. L’Art bonus consente ai mecenati di detrarre, per tre anni, le imposte del 65% di quanto donato. La ripartizione del credito d’imposta maturato avverrà in tre quote annuali di pari importo. Biglietti su vivaticket.com e presso la biglietteria CAOS del Teatro Secci: 342 6241721 INFO e Prenotazioni filarmonicaumbra@gmail.com - T. 371 4592282