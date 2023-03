Terni, al professionale Pertini "Le mille e una volta della Divina Commedia"

“Le mille e una volta della Divina Commedia”, il sommo poeta nelle arti e nella cultura di massa è il titolo dell’incontro, organizzato presso l’istituto professionale Sandro Pertini, in occasione della giornata internazionale dedicata a Dante Alighieri.

Marco Grossi autore del libro “A tutto Dante” guiderà la giornata che si terrà al Pertini, nella sala delle conferenze sabato 25 marzo a partire dalle 11.

L’incontro prevede videoproiezioni di opere d’arte, lettura di brani poetici e musicali, sequenze cinematografiche, estratti da fumetti, trasmissioni Tv, spot pubblicitari.

Si vuole mettere in risalto come dell’immagine di Dante si siano appropriati i mezzi di comunicazione di massa.

Tutti i partecipanti all’evento riceveranno in omaggio il libro “A tutto Dante” di Marco Grossi edito dal Sistema Bibliotecario Sud Pontino. In copertina immagini di diverso colore in serie del sommo poeta che rimandano alla Marily di Andy Warhol. L’arte è da consumare anche con Dante Alighieri.