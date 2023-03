Terni, al museo diocesano la poesia esplora il concetto di Dio

“Tre cerchi d’amore” di Giuliana Poppi Vagaggini è il libro di poesie e favole, che l’Accademia dei Filomartani presenterà presso il museo diocesano. L’appuntamento è per venerdì 24 marzo alle 17. Curatrice del libro è Margherita Vagaggini, figlia dell’autrice delle poesie e delle favole che ha voluto far conoscere i lavori della propria madre non solo come gesto d’amore, ma anche per divulgare scritti di grande interesse.

Nel volume sono stati raccolti tre libri scritti da Giuliana Poppi Vagaggini, due raccolte di poesie che parlano dell’assenza e della ricerca del significato profondo del concetto di Dio, pensieri di un’anima sofferente, limpida, ingenua. Si tratta di poesie scritte prima che l’autrice si sposasse e avesse dei figli, il volume si conclude con le favole degli uccelli illuminate da nuova speranza, dalla gioia per l’arrivo dei suoi bambini.

A parlare del libro saranno Maria Grazia Aurini presidente dell’Accademia dei Filomartani, Marina Marini preside dell’istituto Casagrande-Cesi, Carmela Lo Giuidice Sergi che è stata provveditore di Terni. Le conclusioni sono affidate a Margherita Vagaggini docente del Casagrande –Cesi.

Gli interventi musicali sono del violoncellista Maurizio Massarelli.

L’ingresso è gratuito.