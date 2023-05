Terni, al Clt spettacolo di solidarietà per la Romagna

Uno spettacolo allestito in una biblioteca per aiutarne un’altra: quella comunale Manfrediana di Faenza. E’ “Il verme in fondo alla fila. Racconti e musica per ridere e pensare”, organizzato presso la biblioteca del Clt dall’associazione ternana Il Pettirosso. Lo spettacolo, di e con Alfonso Cuccurullo, attore e Federico Squassabia, musicista , è pensato per un pubblico dai cinque anni in su,«è un susseguirsi di racconti in musica surreali e grotteschi incentrati sulla figura del perdente, dove filosofia e ironia si incontrano alla ricerca di una verità soggettiva», spiegamo gli ideatori.

Alfonso Cuccurullo lavora da trenta anni per avvicinare le persone alle storie e ai libri, in questo periodo ha guidato a Terni un gruppo di adolescenti nel percorso di avvicinamento della lettura ad alta voce.

Federico Squassabia, pianista compositore ha raggiunto su Spotify oltre due milioni di ascolti con il suo progetto “piano strumentale”.

Il biglietto d’ingresso allo spettacolo di solidarietà per la Romagna colpita dall'alluvione costa 8 euro,7 per i soci dell’associazione Il Pettirosso e per quelli del Clt; l’intero incasso sarà devoluto alla biblioteca comunale Manfrediana di Faenza e alle Brigate di solidarietà Attiva.