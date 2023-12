Terni, al Clt il Natale è anche scienza: due pomeriggi dedicati ai bambini per appassionarsi alle attività Steam

TERNI Il calendario del Clt è ricco di appuntamenti natalizi per i più piccoli, e non mancano quelli dedicati al sapere: un modo per avvicinare i bambini al mondo delle scienze, della matematica, della tecnologia, ma anche delle arti, in modo ludico e accattivante. Le giornate dedicate ai pomeriggi “Family Science Christmas” saranno il 15 e il 16 dicembre, quando a guidare i piccoli appassionati penseranno i giovani esperti del Gruppo Pleiadi. «Il tema di quest’anno vuole ispirare il desiderio di grandi e piccoli di esplorare il mondo da diversi punti di vista, sviluppando la creatività e l’ingegno» spiega Lucio Biondaro, fisico, divulgatore e co-fondatore del Gruppo che si occupa di didattica e divulgazione.

Tra le attività, gratuite, proposte in questa edizione si può spaziare dalla robotica al corpo umano, allo spazio, ma ci si può dedicare anche alla creazione di una favola, ambientata su un galeone che, per l’occasione, verrà ricostruito (in parte) nella biblioteca del Circolo. «Il nostro obiettivo è crescere future generazioni curiose e appassionate ai fenomeni del mondo che ci circonda, creative e consapevoli, consegnando loro la cassetta degli attrezzi per costruire il mondo di domani» dichiara infine Lucio Biondaro. Dall’organizzazione consigliano la prenotazione per gli eventi.