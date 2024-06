Terni, al Chico Mendes il campo estivo inclusivo di Afad

Terni- Prende il via il 17 giugno, al parco Chico Mendes, il campo estivo inclusivo “Est…iamo” organizzato da Afad Terni.

Anche quest’anno l’associazione sarà presente cercando di rispondere ai bisogni delle famiglie che vivono problemi economici o hanno figli con disabilità garantendo la partecipazione gratuita al campo estivo.

Fino al 26 luglio tanto sport grazie alla collaborazione delle diverse società sportive, natura, laboratori creativi e giochi acquatici ma soprattutto la voglia di stare insieme. 150 i bambini e ragazzi coinvolti di cui 50 con disabilità.

Le novità di quest'anno saranno la presenza di un’interprete Lis per permettere a tutti di comunicare e la collaborazione avviata con i campus del progetto Aita che vedrà la presenza al Chico Mendes di due educatrici psicologhe specializzate nel trattamento dei disturbi dello spettro autistico, le stesse hanno seguito i corsi di formazione del neuropsichiatra professor Luigi Mazzone.

“Ringraziamo tutti gli amici che ci sostengono attraverso donazioni e iniziative perché è solo grazie a loro se ogni anno riusciamo a mettere in campo progetti così importanti per le famiglie” -dice la presidente di Afad Delfina Dati.



