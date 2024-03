Terni, al Cenacolo San Marco spettacolo sui mille modi di festeggiare San Valentino

Musiche, poesie, immagini e testimonianze per raccontare il modo in cui si festeggia il patrono dell’amore a Terni: è “San Valentino, memorie di una festa” lo spettacolo che va in scena sabato 23 marzo alle 21 alCenacolo San Marco, nell’ambito del Valentine Fest 2024.

Curato da Veronica Manzini,Maria Barlozzo e Luca Mannaioli, lo spettacolo, che vede la partecipazione di Alessia Minicucci e Marialuna Cipolla,raccoglie poesie, interviste video e canzoni.

Un recital che propone musiche, poesie, immagini e interviste con cui rivivere atmosfere della ternanità di ieri e di oggi: scherzose o spirituali, ironiche o profonde, tutte legate alla Festa del Patrono San Valentino.

«Qualcuno dirà che San Valentino è passato da un pezzo – spiegano gli organizzatori – ma l’obiettivo del Valentine Fest è proprio quello di fare di Valentino il portavoce della città tutto l’anno, seguendo anche la linea lanciata dal Comune con Il Natale di San Valentino»”.

Lo spettacolo va in scena nella cornice della mostra “Il Volo del Santo” che raccoglie 45 ritratti del patrono dell'amore, dal primissimo dipinto conservato nella Chiesa di Santa Maria Antiqua alle opere di Mark Kostabi, Valentino Maltese, Alfonso Uff Amarante, Paolo Consorti, Felice Fatati, Simona Zoo, Serse Conti, Ermes Maiolica, Giorgio Agri, Bruno Prosdocimi.

Nel corso dello spettacolo, inoltre, verrà presentata una suggestiva immagine di San Valentino creata da Luca Mannaioli attraverso l'intelligenza artificiale.