Terni, al cenacolo San Marco musica classica e da film

Dal classico al moderno; è la proposta del concerto di sabato 22 aprile, alle 17.30, al cenacolo San Marco. A suonare sarà il quartetto Lieber’Arco formato da Harumi Ota, primo violino, Pierpaolo Ciuchi secondo violino, Daniele Marcelli viola, Maurizio Massarelli violoncello. Un gruppo che suona insieme da quasi dieci anni e si cimenta con brani del grande repertorio classico e musica da film e pop, arrangiata per quartetto d’archi.

Il programma del concerto di sabato prevede il quartetto n2 in re maggiore di Aleksandr Borodin ed arrangiamenti, scritti appositamente per questo quartetto da Maurizio Massarelli, di musiche da film di Piovani, Morricone e Rota. Tre musicisti premiati con il Nobel per il loro lavoro. Un filo rosso lega la prima e la Tra classico e moderno, dal romanticismo al contemporaneo. E’ la seconda parte del concerto perché anche un brano di Borodin, in particolare il terzo movimento del quartetto n2 in re maggiore, è stato utilizzato come colonna sonora di un film Walt Disney: “La piccola Fiammiferaria”. Il quartetto in re maggiore che sarà suonato sabato, è uno dei più apprezzati del grande repertorio classico.

Il concerto voluto dall’associazione Damiano per l’Ematologia è dedicato ad una componente del gruppo, Eva Biorklund, recentemente scomparsa.

L’ingresso al concerto è gratuito.