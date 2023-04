Terni, al Caos serata di parole e musica

Nuovo appuntamento organizzato dall’associazione Catena: Storytellers, serata di parole e musica, voluta da un gruppo di appassionati.

Appuntamento il 3 maggio alle 21.30 al Fat, preso il Caos. Durante la serata i cantautori protagonisti si esibiranno in Set acustici per mettere in risalto i testi delle loro canzoni. In più, l'artista verrà chiamato a raccontare il suo processo di scrittura, le sue ispirazioni e le suggestioni che si celano dietro a ogni pezzo, anche attraverso il dibattito con il pubblico presente, per permettere un approfondimento su quella particolare, e affascinante, disciplina, che è la scrittura della canzone.

Il protagonista della serata del tre maggio è Andrea Cubeddu; cantautore sardo classe '93, Andrea comincia il suo percorso musicale all'insegna del blues per poi approdare sui lidi di un cantautorato introspettivo e raffinato con Eudaimonia (https://spoti.fi/3HlPdeW).

«Il suo percorso, la potenza dei suoi riferimenti letterari classici e filosofici ne fanno uno storyteller ideale», spiegano gli organizzatori dell’evento.

L’ingresso alla serata è libero.