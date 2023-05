Terni, al Caos incontro per gli appassionati di montagna

Arriva anche a Terni il documentario di Andrea Frenguelli "Chi apre serra, 40 anni nei rifugi del Gran Sasso"; l’appuntamento è per giovedì 11 maggio alle ore 21 presso la sala dell'Orologio del Caos, in via Molè 25.

L'iniziativa, organizzata dalla sezione ternana del Cai e dell'Associazione Stefano Zavka,«rappresenta un altro importante tassello nelle varie attività delle due realtà, impegnate ad intercettare nuovi spunti in ambito verticale; e questo documentario ne fornirà sicuramente molti», spiegano gli organizzatori. Attore principale il bellissimo Rifugio Franchetti, quota 2433, ai piedi del Calderone, attore non protagonista Luca Mazzoleni, il suo storico gestore. Si racconteranno i 40 anni di amore per il Gran Sasso, e una vita, quella di Luca, tra queste straordinarie montagne, fatta di quotidianità, di fatica, di incontri, e poi gli alpinisti, il turismo di massa, gli improbabili, i soccorsi, ma su tutto la passione e la dedizione di un uomo che svolge con competenza uno dei mestieri di montagna tra i più difficili e affascinanti. Al termine della proiezione, per quanti decideranno di esserci, un'opportunità di confronto e riflessione su temi legati al verticale con Luca e il regista. Appuntamento per chi ama la montagna, per tutti quelli che, almeno una volta, sono saliti lassù, in quel rifugio tra rocce e cielo. L’ingresso è libero.