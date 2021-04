Aiuta compiti in presenza gratuito Iniziativa dell'Arci per i ragazzi: «Un piccolo ritorno alla normalità»

TERNI Prende il via venerdì 9 aprile, nella sala polivalente del Cesvol, in via Montefiorino 12/c, a Terni, il laboratorio gratuito di aiuto compiti rivolto ai bambini e ai ragazzi dai 6 ai 14 anni. Le lezioni individuali, nel rispetto delle disposizioni in vigore per l’emergenza covid-19, si terranno ogni venerdì, dalle 15 alle 19 , fino alla fine dell’anno scolastico e saranno tenute da docenti qualificati. “Facciamo i compiti”, organizzato dall’Arci di Terni, fa parte del progetto New Generation Community, coordinato dal Cesvol Umbria e sostenuto da Con I Bambini nell’ambito del fondo per il contrasto alla povertà educativa dei minori. «Si sente l’esigenza di riproporre nei quartieri delle attività in presenza, anche se al momento solo individuali - dice Eleonora Castellani, che si occupa dei laboratori. La pandemia ha bloccato la socialità, alimentando situazioni di svantaggio e incidendo in modo significativo sulla povertà educativa di bambini e ragazzi. Il laboratorio sarà un valore aggiunto per alunni e studenti che vivono nei quartieri Cospea, Polymer e San Giovanni». Per partecipare è necessario prenotarsi inviando una mail a musicainquartiere@gmail.com o chiamando il 331 9314457.

Il progetto New generation community è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.

