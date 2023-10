Terni, è ai domiciliari ma esce per consumare cocaina: i carabinieri lo riportano in cella

TERNI - Stava ai domiciliari ma usciva da casa senza autorizzazione.

I carabinieri della stazione di Terni l'hanno sorpreso a consumare cocaina iinsieme a un altro pregiudicato ternano e per lui si sono di nuovo aperte del porte del carcere di Sabbione.

Il 59enne ternano, ai domiciliari per scontare una pena di anno, è stato arrestato in esecuzione di un’ordinanza di carcerazione emessa dall’ufficio di sorveglianza di Spoleto.

Era guardato a vista dai militari ternani, che si era accorti che lasciava l'abitazione come se niente fosse.

Per lui una denuncia per evasione e la segnalazione alla prefettura di Terni come assuntore.

Le ripetute inadempienze, puntualmente relazionate all’afficio di sorveglianza del tribunale, hanno spinto il giudice a disporre che il 59enne continuasse a scontare la pena in carcere.